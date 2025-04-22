Диетолог назвала продукты для укрепления костей у пожилых Диетолог Русакова посоветовала пожилым употреблять рыбу для укрепления костей

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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова посоветовала пожилым людям включить в рацион молочные продукты и жирную рыбу для снижения риска переломов. Как она отметила в беседе с «Москвой 24», также следует есть овощи и орехи.

Для профилактики нужны продукты с кальцием и витамином D, который помогает первому элементу усваиваться. Кроме того, для нормального функционирования тканей необходим витамин К — он тоже участвует в остеогенезе, — объяснила медик.

Русакова отметила, что в пожилом возрасте снижается активность клеток, формирующих костную ткань, и возникает дефицит кальция и витамина D. Для профилактики переломов полезны творог, йогурт, сыр, кунжут, миндаль, жирная рыба (лосось, сардины, скумбрия), шпинат, брокколи и капуста. Суточная норма кальция для пожилых — 1300 мг. Следует исключить сахар, алкоголь и кофеиносодержащие напитки.

Ранее семейный нутрициолог Юлия Попова заявила, что регулярное употребление алкоголя может привести к депрессии. По ее словам, спиртные напитки ухудшают психическое состояние, так как нарушают баланс серотонина и дофамина, а это вызывает эмоциональную нестабильность и портит качество сна.