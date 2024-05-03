Диетолог назвала признаки опасного для здоровья кулича Диетолог Васильева: подгоревшие куличи могут содержать канцерогены

Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

При выборе кулича лучше отказаться от подгоревшей продукции, так как в ней могут содержаться канцерогены, предупредила врач-диетолог Полина Васильева. В разговоре со «Страстями» специалист подчеркнула, что при нагревании выпечки выше 120 градусов в ней образуется токсическое вещество акриламид, которое опасно для ЖКТ и репродуктивной системы.

Как уточнила диетолог, липкая, влажная глазурь с белесым налетом также опасна для здоровья. Кроме того, куличи не должны быть в трещинах: они свидетельствуют о нарушении технологического процесса. Куличи небольшого размера не должны много весить. Это говорит о том, что продукция не была достаточно пропечена.

На этикетке указывается информация о производителе, условиях хранения и знак «ЕАС». Eurasian Conformity — это знак, которым маркируют товары перед выпуском на рынки стран-участниц Евразийского экономического союза. Если знак «ЕАС» отсутствует, значит производитель не гарантирует качество и безопасность продукта, — добавила Васильева.

Диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что при выборе готового кулича на Пасху необходимо внимательно изучить состав и посмотреть на срок годности товара. Она посоветовала брать максимально простой по составу кулич с маленьким сроком годности.