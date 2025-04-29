Диетолог назвала главную опасность пальмового масла для детей Диетолог Разаренова заявила, что пальмовое масло опасно метаболическим синдромом

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Употребление пальмового масла грозит детям развитием метаболического синдрома, заявила ОТР диетолог Александра Разаренова. Она отметила, что это нарушение в организме чревато ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом.

Метаболический синдром способен вызвать сбои в работе многих внутренних органов, предупредила Разаренова. Она добавила, что в пальмовом масле содержится обилие насыщенных жиров, в том числе пальмитиновая кислота. Их избыточное потребление грозит повышением уровня холестерина липопротеинов низкой плотности, уточнила врач.

Помимо этого, по ее словам, в ходе промышленной переработки в пальмовом масле образуются вредные трансжиры и токсичные вещества. Это повышает риск развития воспалительных процессов и атеросклероза, заключила Разаренова.

Нутрициолог Екатерина Гузман ранее заявила, что пальмовое масло увеличивает риск заболеваний сердца. По ее словам, употребление продуктов, содержащих этот компонент, должно быть умеренным и осознанным.