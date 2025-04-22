Диетолог дала советы, как просто уберечь себя от весеннего авитаминоза Диетолог Денисенко посоветовала весной активно употреблять морепродукты

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Весной в рацион лучше всего добавить побольше зелени темных оттенков, а также морепродуктов, заявила KP.RU диетолог Людмила Денисенко. Для предотвращения авитаминоза она также посоветовала употреблять пророщенные злаки.

Дары моря — это полноценный белок, основной материал для строительства клеток. А еще йод, омега-3, кислоты, снижающие уровень артериального давления и предотвращающие образование тромбов, — подчеркнула Денисенко.

Пророщенные злаки, по ее словам, — ценный источник витаминов A, E и группы B, а также важных микроэлементов — хрома и лития. Она добавила, что темная зелень богата витаминами и микроэлементами. Врач порекомендовала есть свежие овощные салаты, а также добавлять в блюда зеленый лук.

Психолог Дарья Сальникова ранее посоветовала прислушаться к организму и не ругать себя за усталость для того, чтобы пережить сезонную хандру. Она напомнила, что весной на многих людей влияет авитаминоз.