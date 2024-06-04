Девушка с последней стадией рака рассказала о незаметном развитии болезни Daily Mail: у американки без родинок оказалась последняя стадия меланомы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница американского штата Айдахо Марианна Браунинг не сразу заметила развитие меланомы, так как не имела родинок, сообщило издание Daily Mail. Девушка обратилась к врачу, когда рак достиг последней стадии.

Четвертую стадию меланомы Браунинг диагностировали всего в 22 года. Болезнь протекала незаметно, у девушки не было необычных родинок или других симптомов на коже. Болезнь обнаружили, когда на ноге девушки образовалась вызванная воспалением лимфатического узла шишка. Рак к этому времени распространился на лимфатическую систему, метастазы проникли в органы в области живота.

Прожить дольше пяти лет шансов практически не было, но Браунинг согласилась на лечение, которое включало курс химиотерапии и удаление опухолей. Ситуацию осложнила сильная кишечная инфекция, а год спустя девушка узнала о проникновении рака в мозг.

Тем не менее через год очередная терапия дала положительный результат. Вскоре в ее теле не осталось раковых клеток, и девушка смогла полностью прекратить лечение. Вскоре Браунинг вышла замуж и родила ребенка.

Ранее дерматовенеролог Марина Савкина напомнила, что находиться на солнце можно в безопасное время — до 11 утра и после 15 часов дня. По ее словам, злоупотребление солнечными ваннами может привести к раку кожи. Для защиты от лучей нужно носить одежду с длинными рукавами, шляпу с широкими полями и солнцезащитные очки. Также следует наносить солнцезащитный крем на места, не прикрытые одеждой.