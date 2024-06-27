Дерматовенеролог предупредила, к чему может привести отказ от крема с SPF Врач Содель: отказ от использования SPF-крема может привести к раннему старению

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Отказ от использования SPF-крема может привести к раннему старению кожи, заявила в беседе с «360» врач-косметолог и дерматовенеролог Ольга Содель. Помимо этого, человек может столкнуться с ожогами и пигментными пятнами, уточнила она.

Если человек пребывает на солнце — это могут быть ожоги и, как следствие, могут быть пигментные пятна. Помимо этого, ультрафиолет активизирует металлопротеиназы. Это фермент, который разрушает коллаген и, как следствие, возникает фотостарение, — предупредила Содель.

Косметолог напомнила, что основная причина возникновения рака кроется в нарушении процесса деления клеток. Содель допустила, что крем может стать одним из факторов развития заболевания, из-за чего его необходимо смывать на ночь. Это правило касается любых косметических средств. Врач предложила покупать крем стоимостью примерно в тысячу рублей. Она объяснила, что такого тюбика должно хватить на весь летний сезон.

Дерматовенеролог также обратила внимание на то, что офисным работникам также стоит использовать крем, чтобы защититься от излучения монитора. По ее словам степень защиты можно выбрать, исходя из степени солнечной активности и необходимости защищать кожу от нее. Содель посоветовала наносить препарат на антиоксидантную сыворотку для лучшего действия.

Доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов ранее призвал не применять просроченные кремы с SPF. По его словам, такие препараты опасны для кожи, так как они способны вызывать фотодерматоз и аллергические реакции из-за изменения в составе.