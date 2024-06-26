Дерматолог рассказала, как правильно ухаживать за кожей в жару Врач Воробьева: в жару важно сохранять баланс очищения и восстановления кожи

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При наступлении жары важно сохранять баланс очищения и восстановления кожи, чтобы снизить выработку себума, заявила в беседе с LIFE.ru врач — дерматолог-косметолог Ирина Воробьева. Она добавила, что летом будет полезно использование термальной воды или средств с минералами.

В жару крайне важен баланс очищения и восстановления поверхностного слоя кожи. <...> Орошайте кожу в течение дня термальной водой или средствами, которые содержат минералы, особенно ценно содержание меди: она снижает выработку кожного себума и кремния, укрепляет и восстанавливает кожу, — уточнила Воробьева.

Дерматолог обратила внимание на то, что тонизация кожи препаратом со слабокислым pH позволит нормализовать микрофлору на поверхности кожи, а также спастись от высыпаний. Кроме того, полезными станут компоненты, способные бережно отшелушить кожу и увлажнить кожные покровы. Кроме того, включение в утренний уход кремов с SPF и использование головных уборов и солнцезащитных очков позволит защитить кожу.

Еще одним полезным советом, по словам косметолога, станет применение увлажняющих масок для лица с охлаждающим эффектом, так как находящийся в составе ментол облегчает состояние после солнечных ожогов.

Терапевт Ольга Чиркова ранее посоветовала приложить к обгоревшей на солнце коже лед. Однако этот способ подойдет, если пострадал небольшой участок эпидермиса.