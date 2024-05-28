Дерматолог раскрыла, как уберечься от солнца и рака кожи Дерматолог Васильева: SPF-кремы защитят от солнца и уберегут от рака кожи

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Солнцезащитные кремы помогут защитить кожу от старения под воздействием солнца, а также уберечься от рака, рассказала дерматолог-косметолог Элина Васильева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. Она пояснила, что ультрафиолетовые лучи проникают глубоко в кожу и разрушают ее.

Конечно же, это ультрафиолет A, который проникает глубоко в кожу и разрушает коллаген и эластин. Поэтому в летнее время нужно наносить крем SPF +50, — рассказала Васильева.

Ведущая телепрограммы, врач Елена Малышева объяснила, что есть два типа ультрафиолетовых лучей — A и B. Лучи второго типа могут обжечь кожу и стимулировать выработку меланина, который дает коже загар, они не проникают глубоко и поэтому безопасны. Лучи типа A, напротив, воздействуют глубже и разрезают коллаген и эластин, сказала специалист.

Малышева подчеркнула, что УФ-излучение первого типа отражается от кожи, обработанной защитным кремом. Кроме того, начиная от SPF со значением 50 на тюбиках появляется надпись PPD.

Это говорит о том, что этот крем защищает от рака кожи. А рак кожи — это самый опасный, метастазирует быстрее всего по организму, — добавила Васильева.

Малышева отметила, что летом кожа стареет быстрее всего. В свою очередь коллаген и эластин формируют белковые пружинки в коже, они содержатся в специальном слое, который называется дерма, и удерживают кожу в натянутом состоянии. Летом кожа обезвоживается и происходит процесс фотостарения.

Мы называем это фотостарение. Под воздействием ультрафиолетовых лучей разрушаются фибробласты, которые стимулируют синтез коллагена с эластином, и кожа становится дряблой, — объяснила дерматолог-косметолог Элина Шабунина.

Ранее врач-дерматовенеролог Марина Савкина сообщила, что находиться на солнце можно в безопасное время — до 11 утра и после 15 часов дня. По ее словам, злоупотребление солнечными ваннами может привести к раку кожи.