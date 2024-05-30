Дерматолог посоветовала, что делать при ожогах Дерматолог Пономарева: при ожоге поврежденную часть тела нужно охладить водой

При ожоге нужно охладить поврежденную часть тела проточной водой, рассказала Lenta.ru дерматолог Дарья Пономарева. По ее словам, охлаждать обожженный участок нужно в течение примерно 15-20 минут.

Охлаждать нужно около 15-20 минут. Идеальная температура воды 15 градусов. Лед использовать нежелательно, поскольку он вызывает сужение сосудов и может привести к обморожению, — объяснила медик.

Такое охлаждение не только снимет боль, уменьшит отек, но и предупредит дальнейшее поражение кожи от нагрева, добавила врач. После этого нужно промокнуть место ожога тканью и наложить асептическую повязку. Если сильно болит поврежденная часть тела, нужно выпить антигистаминную или обезболивающую таблетку.

Дерматолог отметила, что также нужно убрать все, что соприкасается с обожженной частью тела, например, одежду, украшения или обувь. Прилипшую одежду лучше не пытаться оторвать, а аккуратно обрезать по контуру раны ножницами.

Если кожа не потеряла целостность и площадь ожога не превышает площадь ладони пострадавшего, то в дальнейшем следует как можно чаще наносить охлаждающие, успокаивающие и восстанавливающие средства на водной основе. Например, гель с алоэ, — подытожила Пономарева.

Ранее физиотерапевт Ирина Климова заявила, что при солнечном ожоге важно охладить пострадавшую от чрезмерного воздействия ультрафиолетового излучения кожу. По ее словам, в такой ситуации стоит принять прохладный душ и увлажнить кожу специальным средством.