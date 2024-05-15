Дерматолог перечислила опасности крема для лица Дерматолог Баллирано: неверное нанесение крема может привести к воспалению на лице

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Крем для лица может привести к воспалению при неправильном применении или хранении, заявила в беседе с изданием «Подмосковье сегодня» врач-дерматолог Татьяна Баллирано. Она также напомнила об образовании бактерий при наборе крема пальцами рук.

Мы не всегда полностью высушиваем руки, поэтому в баночку может попадать влага. Вода как раз способствует распространению бактерий и снижает эффективность крема. Поэтому мы можем не только не получить желаемого результата от использования крема, но и столкнуться с воспалением и нагноением, — уточнила косметолог.

Дерматолог призвала использовать при наборе крема специальные ложечки или палочки. Врач также добавила, что средства, в составе которых есть настоящие масла, имеют минимальное количество консервантов, поэтому они быстро портятся при контакте с воздухом.

Онколог Евгений Черемушкин ранее отмечал, что введенный в лицо ботокс не оказывает прямого канцерогенного воздействия на организм. Однако появившаяся из-за «уколов молодости» аллергия может спровоцировать появление онкологического заболевания.