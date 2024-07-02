Дерматолог назвала нетипичные причины появления прыщей на коже Дерматолог Аветова: лямблии и клещи способны вызвать прыщи

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Клещи, лямблии и другие микроскопические паразиты могут стать причиной появления прыщей на коже лица, заявила в беседе с Lenta.ru дерматолог Тагуи Аветова. Она также добавила, что чужеродные организмы способны вызывать педикулез, демодекоз, чесотку и другие дерматологические заболевания.

Лямблии попадают в организм через грязные руки, пищу и воду, бытовые предметы, грязные игрушки. В некоторых случаях, например когда ЖКТ работает нормально и нет проблем с микробиотой, паразитоз никак себя не проявит, — объяснила дерматолог.

По ее словам, укусы вшей также всегда провоцируют сильный зуд, а при запущенных случаях у человека диагностируют дерматит. Кроме того, на коже лица почти у всех людей обитает микроскопический клещ демодекс, который проявляется при слабом иммунитете. При таком заболевании наблюдается покраснение кожи щек и носа, а в редких случаях — лба. Аветова призвала обращаться к специалистам для организации лечения. По ее словам, проблему могут решить паразитологи и инфекционисты, а также дерматологи.

Врач Татьяна Егорова ранее посчитала хорошей идеей использование мази от микробов для лечения прыщей. Она заметила, что такое средство увеличивает скорость регенерационных процессов.