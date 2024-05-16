Дерматолог напомнила о последствиях уборки дома без перчаток Дерматолог Антонова: перчатки защищают кожу рук от химии при уборке дома

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При уборке дома с бытовой химией не стоит забывать о перчатках, заявила в беседе с «Газетой.Ru» дерматолог Дарья Антонова. Медик напомнила, что в составе любого чистящего средства находятся сильные растворители, которые наносят вред коже или могут вызвать аллергию.

При бытовых работах очень важно использовать средства индивидуальной защиты в виде резиновых хозяйственных перчаток, которые есть в каждом магазине. Они помогут сохранить здоровье и красоту ваших рук, — уточнила Антонова.

Дерматолог обратила внимание на то, что на коже есть специальная защитная липидная пленка, которую разъедают находящиеся в составе любой бытовой химии растворители. При потере такой защиты кожа кистей становится более уязвимой для присоединения патогенной флоры, а также сильнее подвержена появлению воспалений.

Врачи ранее отмечали, что при сухой коже рук необходимо пересмотреть свое питание, использовать уходовые средства с содержанием SPF и увлажняющие кремы, а также надевать перчатки при уборке. Кроме того, проблемы с кожей могут свидетельствовать о гормональном сбое или начальных стадиях диабета.