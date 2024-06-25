Дачников предупредили о риске заражения столбняком Хирург Зубова: на даче можно подхватить столбняк из-за ржавых инструментов

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На даче можно подхватить столбняк из-за ржавых инструментов или острых деталей техники, рассказала в беседе с LIFE.ru хирург Нина Зубова. По словам медика, риск заражения возрастает, когда ржавчина попадает в рану.

Подхватить столбняк можно, поранившись о ржавые или грязные предметы, старые шампуры, садовые инструменты, острые детали дачной техники. Если при этом в рану попадут ржавчина, земля или частицы фекалий животных, то риск заражения возрастает многократно, — объяснила врач.

Хирург отметила, что обычно первые симптомы инфекции проявляются на десятый день после травмы. Могут появиться спазмы мышц в области раны, а потом и во всем теле. Человеку становится трудно глотать, тело может выгибаться дугой, голова, горло начинают болеть, появляется очень высокая или низкая температура и давление.

В половине случаев столбняк приводит к летальному исходу, поэтому необходимо сразу обратиться ко врачу, подчеркнула Зубова. Также без нужного лечения может начаться дыхательная и сердечная недостаточность, закупорка легочной артерии, а также возможен перелом позвоночника.

Если во время дачных работ вы поранились, то как можно скорее обратитесь к врачу. Специалист обработает рану и назначит меры экстренной профилактики развития болезни. Чаще всего — это введение столбнячного анатоксина: вещества, которое не даст токсинам бактерий повредить нервные окончания, — заключила хирург.

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