Дачников предупредили о риске инсульта при работе в саду или огороде Невролог Ярыгина: при работе на огороде не стоит долго стоять вниз головой

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Дачники могут получить инсульт при длительных садово-дачных работах, заявила в беседе с aif.ru невролог Юлия Ярыгина. Она добавила, что в огороде не стоит долго стоять вниз головой, так как это может привести к кровоизлиянию в мозг и сердечной недостаточности.

Долгое пребывание в согнутом положении неестественно для позвоночника, сердечно-сосудистой системы и пищеварения. В таком «вынужденном» положении накапливается напряжение в мышцах, что может привести к боли в шее и пояснице, — уточнила Ярыгина.

Невролог напомнила, что гипертоникам, а также людям с атеросклерозом, ишемической болезнью сердца и различными болезнями, связанными с нервами и спиной, не стоит долго работать в огороде.

При этом возраст и заболевания не должны стать поводом для отказа от любимого хобби. Дачники могут использовать для работы в огороде невысокую скамейку или стульчик, а также приобрести специальные накладки на колени и использовать приборы для замены ручного труда или обустраивать высокие грядки. Им также стоит избегать контактов с холодной землей или работать в жаркие дни.

Кардиолог Ярослав Ашихмин ранее посоветовал гипертоникам обратиться к врачу, чтобы вместе со специалистом скорректировать процесс лечения в летний период. Он обратил внимание, что привычные лекарства могут действовать сильнее из-за расширения сосудов.