Число нижегородцев с признаками ботулизма увеличилось втрое Количество нижегородцев с признаками ботулизма увеличилось до 12 человек

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Число нижегородцев, поступивших в больницы с признаками ботулизма, увеличилось до 12 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава. В тяжелом состоянии находятся девять из них, добавили в ведомстве. Ранее сообщалось о четырех случаях. Все пострадавшие заказывали еду через сервис доставки.

По состоянию на 22:00 17 июня в Нижегородской области в медучреждения поступило 12 человек с признаками ботулизма. Состояние девяти из них оценивается как тяжелое. Врачами принимаются все необходимые меры, — говорится в сообщении медицинского ведомства..

Региональная прокуратур возбудила уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Прокуратурой также обеспечено надзорное сопровождение соблюдения прав граждан на получение своевременной и качественной медицинской помощи, — уточнила пресс-служба прокуроров.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора рассказали ТАСС, что начали свое расследование. По их данным, все пострадавшие употребляли в пищу продукцию «Салат лобио» изготовителя ООО «Локалкитчен», заказанную через сервис доставки «Самокат». Круг лиц, купивших эту продукцию уже установлен, ведется ее изъятие со склада.

Люди, заразившиеся ботулизмом, могут столкнуться с проблемами с дыханием, а также умереть при сильной интоксикации, заявил врач-терапевт Алексей Хухрев. Терапевт также напомнил, что ботулотоксин способен парализовать мышцы и вызвать проблемы с глотанием и дыханием. Тогда может быть летальный исход из-за проблем с легкими.