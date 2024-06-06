Боб, каскад и 90-е: модные прически лета 2024 года для женщин и мужчин

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Модные прически лета 2024 года

С приходом тепла потребность в шапках и беретах отпадает. А значит, пришло время блеснуть свежей стрижкой. Делимся подборкой актуальных летних причесок 2024 года. В нашем топе вы найдете стильные решения как для женщин, так и для мужчин.

Тренды летних стрижек в 2024 году: основные правила модного образа

Начать разговор о модных прическах 2024 года стоит с разбора бессменных тенденций. Который месяц подряд тренды возглавляют многослойность, градуирование и каскады. Они актуальны вне зависимости от длины. Каскад ниже лопаток, «кошачья стрижка» по плечи или многослойный боб, вулфкат и маллет — в равной степени удачные решения. Многослойность обеспечивает волосам дополнительный объем. Особенно популярной летом стала укладка брашингом — очередной привет из 90-х.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Тренды причесок лета 2024 года

Еще один тренд модных женских причесок 2024 года — это челки. Если вы решились на многослойную стрижку, то стоит отдать предпочтение удлиненной челке-шторке. Она добавит образу нежности, при этом делая акцент на овале лица. А любительницам креатива понравится экстремальная беби-челка.

Наконец, стоит сказать и про аксессуары для волос. Летние прически отлично дополнят массивные заколки, броские крабики, ленты, ободки-пружинки и головные повязки. Так что создать модную летнюю прическу для девочек, девушек и женщин очень просто — главное, грамотно подобрать украшения. Теперь перейдем к женским стрижкам на разную длину.

Летние женские стрижки для длинных волос

Трендовые летние прически 2024 года непременно ассоциируются с естественностью и воздушностью. Поэтому обладательницам длинных волос стоит задуматься об уже упомянутой многослойности и челке-шторке. Ухоженные распущенные волосы непременно будут смотреться эффектно.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Модные прически для длинных волос

Еще одно удачное решение летом-2024 — кудри. С приходом тепла как никогда кстати придется укладка «пляжные волны». А если вы хотите создать более броский образ, попробуйте подкрутить только кончики, оставив прямой основную длину. Для создания объема используйте брашинг.

Если же вы гордитесь прямыми волосами и не намерены их завивать, примерьте русалочью укладку. Зачешите волосы назад и обильно сбрызните спреем, чтобы создать эффект мокрых волос. В пляжный сезон такая прическа будет смотреться особенно аутентично — даже посреди мегаполиса.

Впрочем, волнами тренды не ограничиваются. В топе летних причесок на длинные волосы:

хвосты (низкие, небрежные и мальвина);

низкие гладкие пучки;

косы (особенно с лентами — наследие balletcore и coquettecore).

Летние женские прически для волос средней длины

Переходим к женским летним прическам на волосы средней длины. В моде по-прежнему остается рваный срез. Так что в числе трендовых причесок — уже ставшие привычными:

маллет;

шегги;

вулфкат;

каб кат;

«кошачья стрижка».

Если нарочито небрежные стрижки в духе моды 90-х не ваш стиль, не расстраивайтесь. Наравне с ними в топе модных причесок на среднюю длину удерживается удлиненный боб. В равной степени актуальны как прямой срез, так и удлиненное каре. А еще средняя длина отлично сочетается с нежными волнами. Так что сделав лонг-боб и легкую завивку, вы точно создадите актуальный образ.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Модные стрижки для волос средней длины

Летние прически для коротких волос

Теперь поговорим о модных прическах на короткие волосы. Однозначный лидер сезона — это боб. А точнее, его многочисленные вариации:

классический боб, или боб принцессы, с ровным срезом;

микробоб с укороченным затылком;

итальянский боб с воздушными, слегка небрежными кончиками;

волнистый пляжный боб с боковым пробором и окрашиванием, имитирующим выгоревшие на солнце пряди;

боб с челкой.

Наравне с бобом в топе модных женских причесок закрепилось французское каре. Изящная стрижка с челкой подчеркивает линию скул за счет своей длины: пряди в таком каре опускаются чуть ниже ушей.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Модные стрижки для коротких волос

Наконец, нельзя не упомянуть экстремально короткие стрижки. В перечне лучших летних причесок — пикси и ее вариации, например, микси и бикси. Решать, какой именно будет ваша идеальная пикси, стоит с парикмахером. Грамотный стилист поможет определить, какая длина и укладка подчеркнут достоинства вашего лица.

Модные мужские прически на лето 2024 года

Напоследок поговорим о мужских прическах, модных летом 2024 года. Если говорить про короткие стрижки, то топ возглавляет бокс (и ее разновидность полубокс). Отличительная черта этой прически — короткие виски. При этом длина основного массива волос может варьироваться. Стрижку легко адаптировать под индивидуальные предпочтения, так как она позволяет:

отпустить или состричь челку, а также укладывать челку самыми разными способами;

сделать плавный переход (фейд) от височных зон к основной массе волос;

добавить фигурный выстриг (молнии, линии и т. п.);

добавить пробор или асимметрию.

Еще одна короткая модная прическа этого лета — баз кат. Она еще короче, чем бокс, и поэтому совершенно не требует укладки. Баз выбривается машинкой. Зачастую переход от висков к основной массе волос делают плавным. Однако нередко встречаются и геометричные варианты баз ката с четкими линиями и фигурным выстригом.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Модные мужские стрижки

Летом 2024 года в тренде естественность. Поэтому хорошим решением будет стрижка, следующая натуральному направлению роста волос. Это касается и кудрявых, и прямых волос. Такая стрижка хорошо выглядит даже после отрастания.

Наконец, нельзя забыть про креативные стрижки. Маллет, шегги и вулфкат — прически унисекс. Они в равной степени подходят как женщинам, так и мужчинам. Поэтому если вы хотите привнести в облик дух рок-н-ролла, эти прически будут как нельзя кстати.

Мы перечислили наиболее модные прически 2024 года. Выбирая стрижку, стоит ориентироваться на личные предпочтения, особенности волос и структуру лица. И, конечно, помните, что вне зависимости от длины волосы требуют внимания и ухода.

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