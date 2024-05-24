Биолог рассказала, как правильно замораживать продукты в холодильнике Биолог Лялина: для заморозки продукты нужно разложить тонким слоем

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Чтобы правильно заморозить продукты в домашних условиях, нужно разложить их в холодильнике тонким слоем, рассказала NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина. Эксперт отметила, что так они будут замерзать быстрее, благодаря чему снизится риск размножения бактерий.

Чтобы заморозить продукты в домашних условиях, нужно разложить их тонким слоем, чтобы продукты промораживались одновременно и как можно быстрее — для минимизации риска размножения бактерий. На этап заморозки достаточно отвести 60–90 минут, затем продукты можно укладывать для хранения, — пояснила биолог.

Лялина уточнила, что важно следить за состоянием продуктов и сроками годности. По ее словам, для разморозки предпочтительнее всего использовать холодильник, поскольку так еда потеряет меньше влаги. Эксперт порекомендовала избегать повторной заморозки, так как это чревато появлением в продуктах бактерий и потерей влаги.

Ранее биолог рассказала, что мясо можно хранить в морозилке до года при температуре минус 18 градусов Цельсия. По словам Лялиной, полуфабрикаты, в том числе пельмени, допустимо держать в морозильной камере до четырех месяцев. При этом готовые блюда (первые и вторые, а также пиццу) она не рекомендовала хранить в морозилке дольше трех месяцев.