Американка стала страдать от акне и депрессии из-за пересадки кала Business Insider: американка пересадила себе чужой кал и впала в депрессию

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Американка Даниэлла Кепке заявила, что у нее появились проблемы с акне и депрессией после трансплантации фекальной микробиоты, пишет Business Insider. Известно, что донорами кала стали ее возлюбленный и брат.

Как отмечает издание, в студенческие годы у Кепке появились проблемы с пищеварением — она страдала от регулярных болей и вздутия. Традиционные методы лечения не принесли желаемого результата, поэтому она решила воспользоваться экспериментальными методами по совету врача. Выбор на трансплантацию фекальной микробиоты, суть которой заключается в пересадке кала здорового донора в кишечник пациента.

Одним из доноров стал брат женщины. Однако через некоторое время у нее появились симптомы его болезней и, в частности, проблемы с акне. Вторым донором стал ее возлюбленный — у американки были зафиксированы признаки депрессии, от которой страдал он. Издание со ссылкой на исследования утверждает, что у людей с депрессией в микробиоме отсутствует определенный вид бактерий, а при трансплантации они заместили «родные» бактерии в кишечнике пациентки.

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