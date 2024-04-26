Акция «Семейный код донора» объединила более 20 регионов России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Всероссийская акция «Семейный код донора», которая стартовала в России 16 февраля, уже объединила более 25 регионов страны. В акции участвуют люди, которые решили стать донорами крови и костного мозга и спасти жизни тех, кто нуждается в трансплантации.

По словам директора Национального фонда развития здравоохранения Елены Стефанюк, акция вдохновляет людей разных возрастов и профессий.

Все чаще доноры приобщают к безвозмездной помощи членов своих семей, принимают участие в донорских акциях целыми поколениями. Это как раз то, ради чего мы запустили эту акцию — показать, что донорство — это настоящая семейная традиция, — отметила она.

Первый зампредседателя комиссии ОП РФ по здравоохранению Николай Дайхес поблагодарил всех, кто присоединился к акции «Семейный код донора». По его словам, эти люди помогают развивать донорское движение России и спасать человеческие жизни.

Организаторами акции являются Национальный фонд развития здравоохранения, Координационный совет при Общественной палате Российской Федерации по донорству крови и костного мозга, Федеральное медико-биологическое агентство и Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест». Проект проводится при поддержке Фонда президентских грантов.