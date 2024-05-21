Исследования показывают, что прием пробиотиков может нормализовать и поддержать микрофлору желудочно-кишечного тракта, а это повысит защиту организма. Мы поговорили с врачом-гастроэнтерологом Айарпи Акопян о самых эффективных пробиотиках, о том, какие болезни они лечат и кому нужно их принимать. Айарпи Нориковна рассказала о том, как отличить плохой пробиотик от хорошего, почему пробиотики нужны детям, рожденным с помощью кесарева сечения, и какая форма антибиотиков лучше. Также Айарпи Акопян рассказала о вреде пива, об опасности модной детокс-процедуры и о новых исследованиях фекальной трансплантации.