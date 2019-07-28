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Женщинам старше 40 лет следует потреблять меньше мяса, поскольку с возрастом оно начинает плохо усваиваться, и лучше обратить внимание на белки молочного и растительного происхождения.

Как пишет «МК-Волгоград», женщинам нужно перестать пить газированные напитки и алкоголь, есть мучное и фастфуд. В этом возрасте хорошо бы обратить внимание на кунжут, в котором содержатся растительные аналоги женских...