Группа учёных Университета Отаго в Новой Зеландии доказала, что употребление алкоголя может вызвать семь видов рака.
Руководитель научной группы Дженни Коннор отметила, что в основу исследований легли биологические механизмы, с помощью которых учёным удалось доказать увеличение частоты каждого отдельного типа рака при употреблении алкогольных напитков.
Как утверждают специалисты, частое употребления алкоголя может вызвать раковые опухоли в ротовой полости, гортани, пищевод, печени и толстой кишки, пишет
Как ранее писал News.ru, сеульские учёные разработали биомаркер нового поколения. Он позволяет диагностировать рак с помощью анализа мочи всего за 10 минут. Точность теста составляет до 90%.