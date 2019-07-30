https://static.news.ru/photo/a20c0222-b2c1-11e9-b27b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Врачи в Новокузнецке провели сложную операцию 64-летней пациентке, у которой была диагностирована опухоль яичника. Новообразование весило четыре килограмма и занимало весь малый таз женщины.

Операция длилась четыре часа и была осложнена тем, что у пациентки была всего одна почка с признаками почечной недостаточности. На вторые сутки после процедуры её перевели в общую палату, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что тюменские врачи спасли местного жителя — мужчина перенёс инсульт через несколько суток после сделанной татуировки. По словам родственников пациента, ранее ему провели ряд операций из-за врождённого порока сердца.