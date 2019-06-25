В центральном водопроводе сахалинского города Оха был обнаружен возбудитель гепатита А. С признаками заболевания уже госпитализирована семья из трёх человек, пивших воду из-под крана. В городе закрыты все детские учреждения.
Опасный вирус обнаружили также в пробах, взятых в местном спортивно-оздоровительном комплексе. Принято решение временно закрыть все детские учреждения, — сообщает Пятый канал.
В городе с населением в 20 тысяч человек организован подвоз питьевой воды, проводится масштабная дезинфекция системы водоснабжения.
Как писал News.ru, руководство Амурской области выделит из своего бюджета средства на покупку лекарств для детей, заболевших гепатитом С. Инцидент произошёл в декабре 2018 года — 12 человек в возрасте от года до 15 лет заразились тяжёлым заболеванием из-за повторного использования врачами одноразовых медицинских приборов. По предварительной оценке, сумма выделенных на лечение средств может превысить 100 млн рублей.