https://static.news.ru/photo/69f5b8c8-a9bc-11e9-8e26-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Frank May/picture alliance

Привычка принимать душ, не снимая линз, стала причиной потери зрения жительницей Англии.

Уточняется, что диагноз, который поставили британке — акантамёбный кератит. Его вызвала редкая глазная инфекция, при которой амёбы проникают в роговицу. В России и в США его появление почти всегда связывают с ношением контактных линз, пишет LiveScience .

Уточняется, что до обращения к медикам женщина испытывала боль в глазах на протяжении двух месяцев. Врачам удалось частично вернуть ей зрение, пересадив роговицу.

Как писал News.ru ранее, использование некачественных солнцезащитных очков может привести к проблемам со зрением. По словам медиков, под тёмными линзами зрачок расширяется, большая часть ультрафиолета попадает на сетчатку и может вызвать ожог.