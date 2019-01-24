Жареная курица вызывает преждевременную смерть

https://news.ru/storage/news/6a7aedad0709b3dad5368c0242552746/8eca18d7-a2b9-4b0e-8ea5-02bc166ed8bb_850.jpg digifoodstock.com/Global Look Press

Любителей полакомиться жареной курицей предупредили о риске преждевременной смерти. Исследование, проведённое учёными из Университета штата Айова (США), показало, что всего одна порция этого блюда увеличивает риск летального исхода на 13%.

При этом частое употребление жареной рыбы или морепродуктов также грозит гурманам риском раннего ухода из жизни.

В ходе масштабного эксперимента ученые на протяжении 18 лет оценивали влияние на состояние различных систем организма 122 продуктов питания с учетом порций и частоты употребления.

В итоге специалисты пришли к выводу, что риск преждевременной смерти от употребления жареной курицы на 8% выше, чем от жареной рыбы.

Чаще всего любители жареной пищи страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также от сахарного диабета.

«Чем реже вы едите такую пищу, тем ниже риск преждевременной смерти», –– написал доцент кафедры эпидемиологии Университета штата Айова Вэй Бао в научной статье, опубликованной в медицинском журнале BMJ.

Ранее News.ru писал о том, что из-за проблем с нарушением питания ежегодно освобождаются от службы в армии 135 тысяч призывников. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.