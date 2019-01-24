Жареная курица вызывает преждевременную смерть

Любителей полакомиться жареной курицей предупредили о риске преждевременной смерти. Исследование, проведённое учёными из Университета штата Айова (США), показало, что всего одна порция этого блюда увеличивает риск летального исхода на 13%.
При этом частое употребление жареной рыбы или морепродуктов также грозит гурманам риском раннего ухода из жизни.
В ходе масштабного эксперимента ученые на протяжении 18 лет оценивали влияние на состояние различных систем организма 122 продуктов питания с учетом порций и частоты употребления.
В итоге специалисты пришли к выводу, что риск преждевременной смерти от употребления жареной курицы на 8% выше, чем от жареной рыбы.
Чаще всего любители жареной пищи страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также от сахарного диабета.
«Чем реже вы едите такую пищу, тем ниже риск преждевременной смерти», –– написал доцент кафедры эпидемиологии Университета штата Айова Вэй Бао в научной статье, опубликованной в медицинском журнале BMJ.
Ранее News.ru писал о том, что из-за проблем с нарушением питания ежегодно освобождаются от службы в армии 135 тысяч призывников. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.