В России ежегодно рождаются десятки детей с врождённой аномалией развития «неопределённость пола и псевдогермафродитизм». Это нарушение, при котором наружные половые органы имеют признаки женского и мужского пола. По данным Минздрава, с которыми ознакомился News.ru, в 2017 году диагноз был впервые установлен 23 пациентам. При этом ранее такие случаи фиксировались значительно чаще: в 2016 — 53, в 2015 — 42, в 2014 — 84, а в 2013 — вообще 109 случаев.

В 2013 году Германия стала первой в мире страной, которая разрешила детей с интерсексуальностью регистрировать как граждан «неопределённого пола». В официальных документах пол ребёнка отмечается буквой «Х». Некоторое время спустя подобную практику ввела и Австралия.

В России же гендерную принадлежность ребёнка с такой аномалией определяют врачи. Как правило, собирается консилиум с участием хирурга-уролога, детского эндокринолога, генетика и рентгенолога. Окончательное решение принимается исходя из анатомо-физиологических особенностей пациента. Как правило, хирургическое вмешательство проводится в первые дни жизни младенца, утверждает эндокринолог-андролог Александр Фомин.

«Поскольку нет никаких проблем, связанных с психологической и психической реализацией гендерного состояния пациента, применяется хирургический метод коррекции. Вопрос пола решают на операционном столе хирурги и эндокринологи. Если исходя из внутреннего строения проще из ребёнка сделать девочку, скорректировав внешне половые органы, то так и делают. Проблема в том, что с точки зрения хирургии, технически из мальчика в совсем юном возрасте сделать девочку гораздо проще», — сказал врач News.ru.

Он также отметил, что после хирургического вмешательства некоторым пациентам удаётся вернуть детородную функцию.

Bernd Settnik/dpa/Global Look Press

По его словам, врожденное заболевание может быть спровоцировано негативным влиянием внешней среды.

«Это может быть влияние во время беременности на развитие плода различных внешних факторов. Любые источники токсического воздействия на эмбрион в момент его внутриутробного развития. Например, такие как питание. То есть факторы внешней среды, которые негативно влияют на плод в момент дифференцировки половых органов», — пояснил специалист.

Президент профессионального объединения врачей-сексологов Евгений Кульгавчук отмечает, что такие пациенты встречаются весьма редко и нельзя говорить об этом явлении как о массовом.

«Псевдогермафродитизм — заболевание, которое имеет много клинических вариантов, в том числе и хромосомную аномалию. Конечно, при любых заболеваниях человек испытывает как физические, так и психические страдания. При этом диагнозе бывают очевидные сложности с реализацией репродуктивного потенциала», — сообщил он News.ru.

Тем не менее если нет сопутствующих психических расстройств, человек может адаптироваться порой лучше, чем, например, человек с видимыми и бросающимися в глаза изъянами — например, косоглазием и хромотой. Многое решает вера в себя, самооценка, подчеркнул Кульгавчук.