Как остаться здоровым в зимние праздники

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Британские эксперты поделились личными методами

Врачи, диетологи, психолог, персональный фитнес-тренер и фармацевт раскрыли секреты сохранения здоровья в суровые зимние деньки. Их советы касаются физического и душевного здоровья, а также профилактики простуд. Зимние каникулы часто превращаются в полосу препятствий со множеством ловушек — от переутомления и похмелья до гриппа и чувства вялости. Пиршества берут своё, а тут ещё зимние холода. Но сценарий новогодних каникул не обязательно должен содержать элементы праздничного выгорания. Британские эксперты разработали специальную тактику здорового Рождества, пишет Daily Mail. Особенно интересно в ней то, что эксперты пользуются ею на практике, в своей собственной жизни, а не рекомендуют «чисто теоретически».

1. Роб Хобсон, зарегистрированный диетолог и руководитель отдела питания Healthspan

«Следите за здоровьем кишечника и правильно питайтесь, чтобы хорошо спать»

Богатое на разносолы меню новогодних праздников способно подорвать даже богатырское здоровье. Ежедневно используйте пробиотики — это поможет пищеварительной системе «продержаться на плаву» и не даст организму забиться шлаками под завязку. Ещё одна причина дискомфорта в долгие новогодние каникулы — это психологический стресс. Я стараюсь делать все возможное, чтобы хорошо отдохнуть ночью. С точки зрения питания это означает, что моя диета включает в себя много магния, который незаменим для расслабления мышц — организм берёт его из орехов, семечек и зелёных овощей. Martin Poole/moodboard/Global Look Press

2. Пикси Маккенна, семейный врач и посол по вопросам здоровья и благополучия

«Увеличьте содержание клетчатки»

Во избежание переедания старайтесь ограничить перекусы между приёмами пищи. Если накануне вы переборщили с салатами и прочими закусками, старайтесь употребить как можно больше клетчатки на следующий день — больше количество фруктов и овощей вас спасут. Неплохо сочетать такую диету с обильным питьем (только вода!) и физическими упражнениями. Рекомендую также использовать дезинфицирующее средство для рук. Рукопожатия, поцелуи под ёлкой и всё остальное превращают Рождество b Новый год в сезон распространения микробов.

3. Хилари Джонс, семейный врач и медицинский работник

«Боритесь с собственной жадностью»

Я стараюсь думать о вине, канапе, пирогах с мясом и рождественском пудинге как о неком альтернативном топливе. Если я знаю, что в течение дня хочу побаловать себя, то пропущу завтрак или обед. Вместо этого я пойду в спортзал или в бассейн, чтобы компенсировать неизбежное праздничное переедание. Аюрведическая медицина рассказывает о пищеварительном огне. Это похоже на маленький костёр, ярко горящий в нашем желудке, чтобы обеспечить тепло и энергию для нашего тела. Чтобы поддержать его «горение», нужно совсем немного «сухих поленьев». А вот рождественские пиршества можно сравнить с мокрыми, гниющими ветками с болота: всё, что мокрый мусор может сделать — это потушить огонь и выдать много дыма. Наше пищеварение «тлеет» после праздников — переедание приводит к вздутию живота и несварению. Не будьте слишком жадными!

4. Дон Харпер, врач общей практики, проявляющий особый интерес к здоровью женщин

«Не ешьте стоя»

Если вы едите стоя, то вы, скорее всего, едите слишком быстро и бездумно. Все эти канапе и закуски нагружены дополнительными калориями, которые могут сыграть злую шутку с талией!

5. Сара Брюэр, медицинский диетолог

«Принимайте витамин D3 и держите под рукой рождественскую аптечку»

Мой самый главный совет — принимать витамин D3 в течение всей зимы, чтобы помочь избежать респираторных заболеваний в это время года. Данные 25 клинических испытаний с участием около 11 000 человек из 14 стран, опубликованные в Британском медицинском журнале, показали, что приём витамина D снижает риск острых респираторных инфекций на 12%. Кроме того, мне нравится экстракт артишока: он помогает уменьшить симптомы переедания, такие как вздутие живота и тошнота. В моей новогодней аптечке, которая всегда под рукой, охлаждающий гель от ожогов, гвоздичное масло на случай, если зуб разболелся, средства от насморка, ангины и простуды, а также таблетки от головных болей.

6. Эррол Мэг, психолог

«Не ходи на вечеринку голодным!»

Снэки, канапе и крошечные пирожки — очень коварная еда. Очень трудно а) чувствовать себя сытым и б) иметь представление о том, насколько вы поиздевались над своим пищеварением. Когда-то я весь день ждал праздничных угощений, но жизнь показала — на следующее утро чувствую себя ужасно. Проблема в том, что эти продукты, как правило, щедро снабжены солью, сахаром и другими специями. В итоге они нарушают сон и приводят к общей вялости. И с некоторых пор я стараюсь есть нормальную, здоровую еду перед походами на вечеринки и отправляться в гости уже сытым. Jack Kurtz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

7. Элисон Каллен, специалист по лечебному питанию

«Чувствуй себя хорошо, говоря «нет»

Я считаю, что очень важно планировать события — это позволяет увидеть, где какие-то социальные события и рабочие обязательства начинают пересекаться. Они должны быть разнесены, чтобы сохранить здоровье и здравомыслие. С возрастом я научился отклонять приглашения и не чувствовать себя при этом виноватым или думать, что я что-то важное пропускаю. Если ряд поздних вечеринок неизбежен, мне помогает минеральная вода. Я редко пью алкоголь в эти дни, предпочитая яблочный, свекольный или имбирный сок.

По возможности, я стараюсь бегать каждый день — даже если это всего 10 минут. Это помогает оживить мой метаболизм, сжечь стресс, и это тормозит чувство вины за то, что на столе есть дополнительные вкусности. Очень рекомендую добавлять в пищу препараты ламинарии (морской капусты), поскольку это способствует детоксикации.

8. Дик Миддлтон, фармацевт и директор Британской ассоциации фитотерапии

«Помни о травах!»

Расторопша — незаменимая трава, которую вы должны рассматривать как уникальную помощницу для пищеварительной системы во время праздничного сезона. Её сила проверена веками.

9. Никола Эддисон, личный тренер резидентов Healthspan и основатель приложения Cover Ninja

«Тренировки — в первую очередь»

Сергей Ведяшкин/АГН ""

Вы наверняка знаете, на что вам нужно сделать акцент во время тренировки. В праздники я бы рекомендовал тренироваться утром, до того, как соблазны дня возьмут верх. Совершите тренировку и будьте довольны собой до конца дня!