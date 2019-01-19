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Доверие к вакцине от гриппа падает

Hayne Palmour Iv/Global Look Press

здоровье [ версия для печати ]

В Великобритании резко упало число людей, ежегодно прибегающих к вакцинации от гриппа. Эксперты связывают это с падением доверия общественности, пишет The Sun. 

Общественное доверие к вакцинации против гриппа упало после серии громких ошибок, считают британские врачи. Несвоевременный заказ вакцины привел к задержкам в её доставке в пункты вакцинации и аптеки, в результате чего пациентам, желающим получить вакцинацию в сентябре и октябре, было отказано. Многие люди повторно не пришли.

Другие потеряли веру в вакцину от гриппа в последние годы потому, что не смогли прочувствовать эффективность вакцинации. Они заразились гриппом даже после того, как получили прививку. Врачи объясняют это тем, что вакцина содержала «неправильные штаммы вируса». В сезоне 2018-2019 года совпадение вакцины и циркулирующей разновидности штамма вируса гриппа более точное, но доверие пациентов вернуть очень трудно. Ситуация беспокоит врачей, поскольку грипп продолжает оставаться одним из очень опасных заболеваний. На Британских островах ежегодно от осложнений гриппа умирает около 8 тыс. человек. 

News.ru сообщал ранее, что распространение гриппа и ОРВИ превысило эпидемиологический порог в десяти регионах России. При этом Роспотребнадзор объявил о плане перехода на новую вакцину от гриппа — квадривалентную. В отличие от других, она содержит четвёртый антиген гриппа В, который даёт вспышку заболеваемости в конце зимы — начале весны. Россияне смогут вакцинироваться как раз в это время — с февраля по аперль. Переход на новую вакцину утверждён министром здравоохранения Вероникой Скворцовой. Роспотребнадзор также рекомендовал россиянам всегда надевать медицинскую маску в общественных местах.


#здоровье #ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #грипп #эпидемия #вакцинация
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