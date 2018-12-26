USD  68.4073 EUR  77.8886
GOLD1,273 $   Brent50.46 $ Bitcoin3,873.64 $
МОСКВА-9°C11:16
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. здоровье

Заражение детей гепатитом С расследуют в Приамурье

Сергей Булкин/News.ru

здоровье [ версия для печати ]

Следователи Амурской области расследуют уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в детской областной больнице. У 20 детей после лечения там был выявлен гепатит С.

«На основании данных, полученных в результате проверки, проведённой в Амурской областной детской клинической больнице, следственными органами возбуждено уголовное дело», — сообщили в следственном управлении СК РФ по Амурской области.

К депутату Заксобрания Приамурья обратились родители, чьи дети после лечения в гематологическом отделении заразились гепатитом С. Было выявлено порядка 20 случаев заболевания.

Как пояснил РИА Новости старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Алексей Лубинский, уголовное дело было возбуждено после проверки медицинского учреждения Роспотребнадзором.

Ранее News.ru писал, что из больниц Москвы выписаны четверо детей, которые пострадали при инциденте в политехническом колледже Керчи. Им ещё предстоит пройти курс реабилитации в евпаторийском санатории. По словам уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой, к Новому году будут выписаны и все остальные дети.


#БОЛЬНИЦА #амурскаяобласть #гепатит
самое читаемое
в мире
Посольство РФ ответило на поздравление Мэй
спорт
Чайковская задалась вопросом о будущем Медведевой

читайте также
происшествия 17:58, 1 ноября 2018
Академию «Спартака» могут закрыть из-за гепатита
общество 18:50, 28 октября 2018
Население Кубани прививают от тифа и гепатита
Опасный вирус разрушает печень и вызывает онкозаболевания
здоровье 08:00, 9 октября 2018
Смертельно опасные последствия гепатита С
Опасный вирус разрушает печень и вызывает онкозаболевания
Лента новостей
технологии 11:06
Построен третий опытный самолёт МС-21300
здоровье 11:05
Россияне нервничают из-за экономической ситуации в стране
культура 10:54
Минкульт наградил Московский Музей Победы
в мире 10:52
Распечатанный на 3D-принтере мост установили в Китае
общество 10:49
Суд продлил ограничения младшей сестре Хачатурян
Другие новости
здоровье 11:05
Россияне нервничают из-за экономической ситуации в стране
здоровье 08:28
Россияне тратят миллиарды на успокоительные средства
Экономическая ситуация в стране провоцирует рост неврозов
здоровье 16:25
Как отпраздновать Новый год и выжить
Выходные могут оставить не только приятные воспоминания
здоровье 14:44
Российскую вакцину от кори отправят в Белоруссию
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top