Заражение детей гепатитом С расследуют в Приамурье

https://news.ru/storage/news/842f27666024783a60c9b39988742b8e/517b59df-e9a5-4646-950f-fbd544bd5481_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Следователи Амурской области расследуют уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в детской областной больнице. У 20 детей после лечения там был выявлен гепатит С.

«На основании данных, полученных в результате проверки, проведённой в Амурской областной детской клинической больнице, следственными органами возбуждено уголовное дело», — сообщили в следственном управлении СК РФ по Амурской области.

К депутату Заксобрания Приамурья обратились родители, чьи дети после лечения в гематологическом отделении заразились гепатитом С. Было выявлено порядка 20 случаев заболевания.

Как пояснил РИА Новости старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Алексей Лубинский, уголовное дело было возбуждено после проверки медицинского учреждения Роспотребнадзором.

Ранее News.ru писал, что из больниц Москвы выписаны четверо детей, которые пострадали при инциденте в политехническом колледже Керчи. Им ещё предстоит пройти курс реабилитации в евпаторийском санатории. По словам уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой, к Новому году будут выписаны и все остальные дети.