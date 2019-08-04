Достижения в области неврологии показывают: человеческий мозг имеет потенциал для адаптации и развития независимо от возраста. Достаточно следовать 15 простым советам, чтобы улучшить его когнитивные свойства,
1. Танцуй-танцуй
Люди, танцуя, изучают непростые танцевальные па и, что особенно важно, последовательности их выполнения в танце. Кроме того, они тренируют своё пространственное восприятие и способность быстро реагировать на движения других людей. Всё вместе позволяет лучше выполнять сложные когнитивные задачи.
2. В постель — не позже 22:00
Сон жизненно важен для здоровья мозга. Во время сна клетки нашего тела очищаются и восстанавливают энергию, и ткани мозга — не исключение.
3. Бокал шампанского — на здоровье
Три бокала шампанского в неделю могут улучшить пространственную память — ту часть, что записывает информацию об окружающей нас среде. Считается, что виноград, используемый для создания игристых вин, содержит соединения, которые помогают «турбонаддуву» памяти.
4. Меняйте руки
Использование недоминирующей руки для чистки зубов или отбора вещей требует от мозга пристального внимания к действиям, которые обычно совершаются на автомате. Нейробиологи убеждены: смена рук стимулирует взаимодействие между двумя полушариями мозга и создание новых нейронных путей.
5. Смущайте свой мозг
Ежедневное выполнение одного и того же типа заданий, даже если это специально отобранные головоломки для тренировки памяти, напоминают посещение тренажерного зала только ради того, чтобы накачать, например, руки. Следует разнообразить задания, приводя мозг в смущение и заставляя его проявить изобретательность.
6. Используйте антиоксиданты
Антиоксиданты, даже такие незамысловатые, как индийская пряность куркума, могут предотвратить гибель клеток головного мозга. Существует немало препаратов на базе куркумы, и посоветовавшись с врачом, можно начать принимать их.
7. Посещайте стоматолога-гигиениста
Бактерии, которые вызывают заболевания десен, могут спровоцировать иммунную реакцию, которая разрушит нейроны и приведёт к потере памяти. Гигиена полости рта — действенный метод профилактики.
8. Пользуйтесь компьютером и интернетом
Использования компьютера в преклонном возрасте может помочь сохранить вашу память, говорят американские исследователи из Клиники Майо. Пожилые люди, использовавшие компьютер как минимум один раз в неделю, были на 42% менее склонны к развитию лёгких когнитивных нарушений.
9. Просматривайте ми-ми-мишные ролики
Японские исследователи обнаружили, что показатели производительности у студентов улучшились в среднем на 44% после того, как они провели несколько минут, глядя на умильные ролики с животными.
10. Боритесь с гипертонией
Высокое кровяное давление в возрасте 40-50 лет является сильнейшим фактором риска для последующего развития болезни Альцгеймера и деменции, поэтому регулярно проверяйте своё давление.
11. Оставайтесь занятыми
Функция мозга резко падает, когда люди перестают работать: краткосрочная память снижается почти на 40% быстрее у тех, в чьей жизни внезапно стала доминировать праздность.
12. Слушайте громкую музыку
Факты говорят о том, что музыка стимулирует мозг уникальным способом: если в момент прослушивания громкой музыки просканировать мозг, то станет очевидно, что в этот момент активен весь мозг, а не его отдельные части. Это же касается и игры на музыкальных инструментах.
13. Жуйте шпинат
Ежедневное употребление листовой зелени, такой, например, как шпинат, может сделать ваш мозг на 11 лет моложе, говорят чикагские исследователи. Считается, что витамин К, фолат и другие питательные вещества могут помочь нам дольше оставаться остроумными.
14. Движенье — это жизнь
Исследователи из Питтсбурга обнаружили, что прогулка в быстром темпе в течение 40 минут три раза в неделю увеличивала размер гиппокампа у людей старше 55 лет.
15. Изучайте иностранные языки
Изучение иного языка имеет множество когнитивных преимуществ, говорят учёные. Словарный запас следует тренировать в течение нескольких недель, прежде чем он внедрится в вашу долгосрочную память.