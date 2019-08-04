Достижения в области неврологии показывают: человеческий мозг имеет потенциал для адаптации и развития независимо от возраста. Достаточно следовать 15 простым советам, чтобы улучшить его когнитивные свойства, пишет Mirror.

1. Танцуй-танцуй

Люди, танцуя, изучают непростые танцевальные па и, что особенно важно, последовательности их выполнения в танце. Кроме того, они тренируют своё пространственное восприятие и способность быстро реагировать на движения других людей. Всё вместе позволяет лучше выполнять сложные когнитивные задачи.

2. В постель — не позже 22:00

Сон жизненно важен для здоровья мозга. Во время сна клетки нашего тела очищаются и восстанавливают энергию, и ткани мозга — не исключение.

3. Бокал шампанского — на здоровье

Три бокала шампанского в неделю могут улучшить пространственную память — ту часть, что записывает информацию об окружающей нас среде. Считается, что виноград, используемый для создания игристых вин, содержит соединения, которые помогают «турбонаддуву» памяти.

Сергей Булкин/News.ru

4. Меняйте руки

Использование недоминирующей руки для чистки зубов или отбора вещей требует от мозга пристального внимания к действиям, которые обычно совершаются на автомате. Нейробиологи убеждены: смена рук стимулирует взаимодействие между двумя полушариями мозга и создание новых нейронных путей.

5. Смущайте свой мозг

Ежедневное выполнение одного и того же типа заданий, даже если это специально отобранные головоломки для тренировки памяти, напоминают посещение тренажерного зала только ради того, чтобы накачать, например, руки. Следует разнообразить задания, приводя мозг в смущение и заставляя его проявить изобретательность.

6. Используйте антиоксиданты

Антиоксиданты, даже такие незамысловатые, как индийская пряность куркума, могут предотвратить гибель клеток головного мозга. Существует немало препаратов на базе куркумы, и посоветовавшись с врачом, можно начать принимать их.

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7. Посещайте стоматолога-гигиениста

Бактерии, которые вызывают заболевания десен, могут спровоцировать иммунную реакцию, которая разрушит нейроны и приведёт к потере памяти. Гигиена полости рта — действенный метод профилактики.

8. Пользуйтесь компьютером и интернетом

Использования компьютера в преклонном возрасте может помочь сохранить вашу память, говорят американские исследователи из Клиники Майо. Пожилые люди, использовавшие компьютер как минимум один раз в неделю, были на 42% менее склонны к развитию лёгких когнитивных нарушений.

9. Просматривайте ми-ми-мишные ролики

Японские исследователи обнаружили, что показатели производительности у студентов улучшились в среднем на 44% после того, как они провели несколько минут, глядя на умильные ролики с животными.

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10. Боритесь с гипертонией

Высокое кровяное давление в возрасте 40-50 лет является сильнейшим фактором риска для последующего развития болезни Альцгеймера и деменции, поэтому регулярно проверяйте своё давление.

11. Оставайтесь занятыми

Функция мозга резко падает, когда люди перестают работать: краткосрочная память снижается почти на 40% быстрее у тех, в чьей жизни внезапно стала доминировать праздность.

12. Слушайте громкую музыку

Факты говорят о том, что музыка стимулирует мозг уникальным способом: если в момент прослушивания громкой музыки просканировать мозг, то станет очевидно, что в этот момент активен весь мозг, а не его отдельные части. Это же касается и игры на музыкальных инструментах.

photorevolution/Global Look Press

13. Жуйте шпинат

Ежедневное употребление листовой зелени, такой, например, как шпинат, может сделать ваш мозг на 11 лет моложе, говорят чикагские исследователи. Считается, что витамин К, фолат и другие питательные вещества могут помочь нам дольше оставаться остроумными.

14. Движенье — это жизнь

Исследователи из Питтсбурга обнаружили, что прогулка в быстром темпе в течение 40 минут три раза в неделю увеличивала размер гиппокампа у людей старше 55 лет.

15. Изучайте иностранные языки

Изучение иного языка имеет множество когнитивных преимуществ, говорят учёные. Словарный запас следует тренировать в течение нескольких недель, прежде чем он внедрится в вашу долгосрочную память.