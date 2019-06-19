Офтальмологи из Японии предупреждают, что длительное пользование смартфонами может привести к развитию внутреннего косоглазия.
По словам специалистов, до широкого распространения гаджетов данное заболевание относилось к редким видам расстройства зрения. В последние годы число страдающих им пациентов резко возросло.
Офтальмологи подчёркивают, что именно смартфоны являются одной из основных причин развития внутреннего косоглазия. К такому выводу они пришли на основании того, что рекомендации пациентам на время отказаться от использования гаджетов давали положительные результаты в лечении, сообщает издание
Ранее News.ru писал, что учёные обнаружили связь между селфи и ранним старением кожи лица. По их словам, постоянное излучение в процессе использования смартфона приводит к необратимым изменениям в глубоких слоях кожи и делает её более уязвимой к внешним воздействиям.