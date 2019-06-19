https://static.news.ru/photo/4b49e9a8-92a6-11e9-8669-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 004 Jason Alden/Global Look Press

Офтальмологи из Японии предупреждают, что длительное пользование смартфонами может привести к развитию внутреннего косоглазия.

По словам специалистов, до широкого распространения гаджетов данное заболевание относилось к редким видам расстройства зрения. В последние годы число страдающих им пациентов резко возросло.

Офтальмологи подчёркивают, что именно смартфоны являются одной из основных причин развития внутреннего косоглазия. К такому выводу они пришли на основании того, что рекомендации пациентам на время отказаться от использования гаджетов давали положительные результаты в лечении, сообщает издание The Asahi Shimbun .

Ранее News.ru писал, что учёные обнаружили связь между селфи и ранним старением кожи лица. По их словам, постоянное излучение в процессе использования смартфона приводит к необратимым изменениям в глубоких слоях кожи и делает её более уязвимой к внешним воздействиям.