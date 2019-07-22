https://static.news.ru/photo/481be3f8-acf5-11e9-9456-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Эксперты пришли к выводу, что лимонный сок способен оказывать благотворное влияние на работу печени и других органов человека.

Как пишет портал « МедикФорум », медики выяснили, что лимонный сок способствует выработке печенью определённых ферментов, которые расщепляют белки. Цитрус может разжижать кровь, чтобы печени было легче её фильтровать.

Польза лимона известна давно: экстракт этого цитруса часто применяется в производстве различных препаратов например, для повышения иммунитета или для устранения заболеваний желудка и печени. В нём содержится большое количество витаминов и минералов, помогающих противостоять различным инфекциям.

Как ранее писал News.ru, исследования показали, что плохое состояние печени из-за неправильного питания напрямую влияет на возможность зачатия ребёнка.