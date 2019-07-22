Эксперты пришли к выводу, что лимонный сок способен оказывать благотворное влияние на работу печени и других органов человека.
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Польза лимона известна давно: экстракт этого цитруса часто применяется в производстве различных препаратов например, для повышения иммунитета или для устранения заболеваний желудка и печени. В нём содержится большое количество витаминов и минералов, помогающих противостоять различным инфекциям.
Как ранее писал News.ru, исследования показали, что плохое состояние печени из-за неправильного питания напрямую влияет на возможность зачатия ребёнка.