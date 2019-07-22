Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Эксперты пришли к выводу, что лимонный сок способен оказывать благотворное влияние на работу печени и других органов человека.

Как пишет портал «МедикФорум», медики выяснили, что лимонный сок способствует выработке печенью определённых ферментов, которые расщепляют белки. Цитрус может разжижать кровь, чтобы печени было легче её фильтровать.

Польза лимона известна давно: экстракт этого цитруса часто применяется в производстве различных препаратов например, для повышения иммунитета или для устранения заболеваний желудка и печени. В нём содержится большое количество витаминов и минералов, помогающих противостоять различным инфекциям.

Как ранее писал News.ru, исследования показали, что плохое состояние печени из-за неправильного питания напрямую влияет на возможность зачатия ребёнка.

 

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