https://static.news.ru/photo/34b4225c-b016-11e9-9977-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Завотделением в психиатрической клинической больнице № 1 имени Алексеева Никита Чернов отметил, что страх стоматологических вмешательств можно назвать «фобическим тревожным расстройством».

Он пояснил, что такой диагноз может поставить только врач. Признаками подобной такой фобии являются страх, тревога и паника, отметил эксперт. По словам Чернова, при обнаружении у себя этих признаков пациенту перед тем, как лечить зубы, нужно разобраться со своим страхом и принять его.

При этом врач отметил, что страх перед стоматологом может быть полезным.

Успешно переживая ситуации, связанные с тревогой и страхом, вы повышаете свою толерантность к дискомфорту. Тревога и страх присутствуют в нашей жизни — они исполняют роль системы, сигнализирующей об опасности, — приводит РИА Новости слова психиатра.

Чернов советует перед тем, как начать лечение зубов, откровенно рассказать врачу о своих переживаниях. А чтобы снять стресс после визита к стоматологу, он рекомендует прогуляться или почитать книгу.

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