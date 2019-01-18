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Врачи РФ проникли в мозг человека через «замочную скважину»

Булкин Сергей/News.ru

здоровье [ версия для печати ]

Нейрохирурги столичной ГКБ им. Ф. Иноземцева провели операцию на головном мозге по технологии keyhole — «замочная скважина». Пациента доставили в реанимацию после судорог и потери сознания.

Гражданину поставили диагноз — аневризма левой передней мозговой артерии и субарахнаидальное кровоизлияние, пишет АГН «Москва». Авторская методика, впервые использованная московскими медиками в 2017 году, помогла спасти жизнь человеку и избежать трепанации черепа.

«Делается микроскопический разрез, через который проводятся хирургические манипуляции. Хирурги наложили специальные клипсы на мешотчатую аневризму, то есть произвели её клипирование с использованием операционного микроскопа, микрохирургической техники и эндоскопической ассистенции», — говорится в сообщении пресс-службы больницы.

По результатам оперативного вмешательства аневризму полностью «выключили» из системы кровообращения.

Ранее News.ru сообщал о спасении тюменскими хирургами жизни новорождённого ребёнка. Врачи удалили младенцу спинномозговую грыжу. Девочка родилась раньше срока и весила всего 900 граммов, а грыжа была размером с её голову.


#москва #россия #мозг #медицина
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