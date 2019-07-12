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Использование некачественных солнцезащитных очков может привести к проблемам со зрением. По словам медиков, под тёмными линзами зрачок расширяется, большая часть ультрафиолета попадает на сетчатку и может вызвать ожог.

Офтальмохирург ФГАУ НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» Наталия Майчук рассказала, что очки должны полностью поглощать ультрафиолет. А форма, цвет и бренд никакой роли для зрения не играют, отметила врач.

Майчук пояснила, что на солнце даже детям с первых дней жизни рекомендуется носить солнцезащитные очки.

У организма есть определённые биологические фильтры защиты от ультрафиолета. Но, к сожалению, людям северных широт не свойственна такая защита от интенсивного ультрафиолета, например на морских и горнолыжных курортах, — цитирует Майчук РИА Новости .

Врачи советуют защищать глаза от ультрафиолета людям, которые уже имеют проблемы со зрением. Им медики рекомендуют заказать в оптике солнцезащитные очки с диоптриями.

Как ранее писал News.ru, во время жаркой погоды врачи рекомендуют ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки, проветривать помещения, надевать лёгкую одежду из натуральных тканей и носить солнцезащитные очки.