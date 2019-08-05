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Ежедневное употребление тёплой питьевой воды может улучшить обмен веществ в организме, что благотворно повлияет на здоровье.

По мнению врачей, вода помогает поддерживать здоровый обмен веществ, поэтому её необходимо постоянно употреблять в течение дня. Кроме того, она может избавить от простуды и боли в горле, так как именно жидкость способствует растворению, а затем выделению мокроты из придаточных пазух носа, передаёт « ПолитЭксперт ».

Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что более 25% от всей продаваемой в России питьевой воды — фальсификат, писал News.ru.