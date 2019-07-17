https://static.news.ru/photo/41651588-a896-11e9-b841-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Старший врач Лабораторной медицины Швеции Лунда Кристина Перссон заявила, что клещи помимо известных ранее энцефалита и боррелиоза могут передавать бабезиоз. Эта болезнь опасна как для животных, так и для человека.

Её переносчиками являются паразиты, присутствующие в кровяных тельцах, передаёт слова эксперта Sverige Radio .

Больной может испытывать симптомы, похожие на те, которые наблюдаются при гриппе: — ломота и повышенная температура, — отметила она.

Перссон добавила, что болезнь не вызывает сыпи и у здоровых людей проходит самостоятельно. Однако паразиты могут сохраняться в организме пациента до нескольких лет.

Кроме того, больные со слабым иммунитетом подвержены серьёзной опасности, им может грозить даже смерть.

Медик посоветовала для защиты от бабезиоза использовать те же средства, что действуют и в отношении других клещевых заболеваний: не допустить проникновения паразита на тело, а также проводить тщательный осмотр после прогулок.

Ранее News.ru писал о том, что количество жителей Подмосковья, обратившихся за медицинской помощью из-за укусов клещей, составило 1222 человека. По данным Роспотребнадзора области, этот показатель находится в рамках среднемноголетних значений.