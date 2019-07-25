https://static.news.ru/photo/de72309e-ae91-11e9-a6cb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Naim-ul-karim/imago-imago.de/Global Look Press

Острая пища может быть причиной появления старческого слабоумия. К такому выводу пришла группа учёных из университетов США, Австралии и Катара.

Специалисты установили, что любители перца чили подвержены риску ускоренного угасания когнитивных функций в пожилом возрасте. В рамках исследований учёные изучили данные около 5 тысяч жителей Китая, собранные на протяжении 15 лет, пишет портал « МедикФорум ».

В начале эксперимента средний возраст участников составлял 63,5 года. Во время исследования они регулярно проходили тест на интеллектуальные способности и вели дневники, куда записывали всё, что съедали.

В результате выяснилось, что чем больше острой пищи употребляли люди, тем интенсивнее был процесс снижения когнитивных функций. У добровольцев, кто съедал 50 и более граммов перца чили в день, риск возникновения деменции увеличивался практически в два раза.

Ранее учёные Эксетерского университета Англии выяснили, что ведение здорового образа жизни снижает риск деменции вне зависимости от генетической предрасположенности. Они пояснили, что для снижения вероятности старческого слабоумия людям следует отказаться от курения, злоупотребления алкоголем и вредной пищи, а также регулярно заниматься спортом.