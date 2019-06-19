https://static.news.ru/photo/004046f0-9297-11e9-ad6b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава РФ, профессор Оксана Драпкина рассказала о продуктах, на которых не стоит экономить ради сохранения молодости и здоровья. По её словам, на первом месте в этом перечне стоят рыба и мясо.

Несмотря на дороговизну, их нельзя исключать из рациона, поскольку они содержат незаменимые белки и аминокислоты. При ограниченном бюджете на питание, человеку также стоит обратить внимание на сезонные овощи и фрукты. По словам Драпкиной, чтобы быть здоровыми, достаточно ежедневно употреблять в пищу привычные всем капусту, яблоки, свеклу и морковь. Из них человек сможет получить все необходимые витамины и минералы, передаёт Nation News .

Ранее News.ru писал, что учёные предупредили об опасности увлечения здоровым питанием. По их словам, стремление человека употреблять полезную пищу подчас становится неконтролируемым. Кроме того, такие люди не получают сбалансированного питания.