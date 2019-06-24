Завотделением центра аллергологии московской больницы № 52 Ирина Бобрикова рассказала, что яблоки, груши, орехи и косточковые фрукты могут быть опасны для людей, уже страдающих аллергией на пыльцу.
Указанные плоды часто становятся причиной перекрёстной аллергии — возникновения иммунного ответа на сходные по строению молекулы разных органических веществ. То есть, организм как бы «путает» совершенно разные продукты, реагируя на них одинаково, пояснила Бобрикова
Специалист уточнила, что самая распространённая группа перекрёстных аллергенов это «берёза — яблоко и другие косточковые». Около 70% людей, страдающих аллергией на берёзовую пыльцу, реагируют таким же образом на употребление в пищу яблок, груш, вишни и так далее. Второй пик перекрёстных аллергий ждёт россиян в конце лета, с началом цветения сорных трав, в частности, полыни, — тогда у аллергиков может проявиться реакция на цитрусовые, семечки и лекарственные травы.
Как уже писал News.ru, четверть россиян постоянно или время от времени сталкивались с аллергией на растения, пыльцу или пух. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В процентном соотношении о проблемах подобного рода заявили 26% респондентов.