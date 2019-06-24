https://static.news.ru/photo/280ee504-9618-11e9-bfc7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Завотделением центра аллергологии московской больницы № 52 Ирина Бобрикова рассказала, что яблоки, груши, орехи и косточковые фрукты могут быть опасны для людей, уже страдающих аллергией на пыльцу.

Указанные плоды часто становятся причиной перекрёстной аллергии — возникновения иммунного ответа на сходные по строению молекулы разных органических веществ. То есть, организм как бы «путает» совершенно разные продукты, реагируя на них одинаково, пояснила Бобрикова РИА Новости .

Специалист уточнила, что самая распространённая группа перекрёстных аллергенов это «берёза — яблоко и другие косточковые». Около 70% людей, страдающих аллергией на берёзовую пыльцу, реагируют таким же образом на употребление в пищу яблок, груш, вишни и так далее. Второй пик перекрёстных аллергий ждёт россиян в конце лета, с началом цветения сорных трав, в частности, полыни, — тогда у аллергиков может проявиться реакция на цитрусовые, семечки и лекарственные травы.

Как уже писал News.ru, четверть россиян постоянно или время от времени сталкивались с аллергией на растения, пыльцу или пух. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В процентном соотношении о проблемах подобного рода заявили 26% респондентов.