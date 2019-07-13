Порой с ощущением усталости и разбитости утром или в разгар рабочего дня не способен справиться даже самый крепкий кофе. Получить дополнительную энергию и почувствовать заряд бодрости помогут правильно подобранные продукты. О них News.ru рассказала член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, терапевт Анна Белоусова.

Завтрак

Если после пробуждения человек хочет ощутить прилив сил, ему обязательно нужно выпить как минимум половину стакана воды или же, учитывая сезон, разбавленного водой ягодного сока. Сок, по словам диетолога, может быть магазинным, но если есть возможность, можно собрать горсть смородины на даче и перемолоть её с водой в блендере. Далее следует отдать предпочтение каше. Летом лучше завтракать гречкой, овсянкой, пшёнкой или льняной кашей. Также для того, чтобы почувствовать прилив сил утром, можно съесть мюсли. Однако стоит помнить о том, что эти продукты обязательно должны сочетаться с каким-либо молочным продуктом. Такая рекомендация основана на том, что в крупах очень хороший белковый состав, однако в них не хватает двух аминокислот — триптофана и лизина, которые как раз содержатся в молоке. В итоге приготовленная на нём каша становится по своему аминокислотному составу практически как белок мяса. Из углеводистого продукта она превращается в белково-углеводистый и становится своеобразной «батарейкой» для организма, отметила Анна Белоусова.

Ralph Kerpa/Global Look Press

Зимой же завтрак должен быть плотнее. Диетолог посоветовала поэкспериментировать с рецептами, в которых основным компонентом является пшёнка. В частности, кашу можно делать с творогом — его нужно добавить в сваренную с молоком пшёнку и поставить на 20 минут в духовку, предварительно накрыв крышкой. Также можно добавить сахар, корицу, ванилин или гвоздику. А для заряда бодрости диетолог рекомендовала готовить пшёнку с беконом или другими мясными продуктами.

Врач также предупредила о важности срока годности. Если с момента производства прошло несколько лет, в продукте уже произошло прогоркание жиров. Употребление каши в таком случае, по словам диетолога, может нанести серьёзный вред организму и даже повысить риск развития рака.

Также для заряда энергии позавтракать можно рисом. Однако если у человека проблемы со стулом, ему следует добавить к этому продукту курагу, чернослив и изюм. Чтобы не готовить завтрак с утра, диетолог рекомендовала с вечера загрузить ингредиенты в мультиварку и поставить её на отсроченный запуск.

Тем людям, у которых нет времени на то, чтобы сделать завтрак, врач посоветовал есть детские каши — их можно просто залить молоком. Также можно обратить внимание на готовые каши для детей.

Утром можно съесть и фруктовое пюре. Однако этот вариант подходит только тем людям, которые не борются с лишним весом и не страдают диабетом. Фруктовые пюре специалист также рекомендовала брать из линейки детского питания.

Обед

Если человек хочет чувствовать себя бодрым в течение дня, ему ни в коем случае нельзя пренебрегать обедом, отмечает член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов. Его лучше начать со стакана овощного сока, который можно употребить непосредственно перед началом приёма пищи. Подойдёт, в частности, напиток, купленный в магазине: овощная сборка, томатный, морковный или тыквенный сок. Такой напиток поможет завести пищеварение. Он является источником биофлавоноидов и ликопина (содержится в помидорах), так как в составе почти любого овощного сока находится томатный сок. Ликопин, в свою очередь, представляет собой один из самых сильных антиоксидантов.

Jacek Sopotnicki/imageBROKER.com/Global Look Press

После сока диетолог советует съесть большую порцию салата из сырых овощей. Также не стоит забывать о белках — мясе, рыбе и птице. Либо можно включить в обед морепродукты. Однако людям с повышенным уровнем холестерина в крови следует отказаться от креветок и кальмаров.

Если человек хочет ощутить прилив бодрости, в обеденный рацион ему также нужно включить жиры. Их носителями могут стать сметана, любое растительное масло или йогурт. Что-либо из этих продуктов можно добавить в салат. При этом стоит помнить, что для того чтобы быть активным, следует выбирать молочные продукты с жирностью не меньше 3,2%. Для обеда в летнее время диетолог предложила сварить суп — обычный или же пюре — и подать к столу, добавив в него сметану, масло или йогурт. Суп-пюре, как отметил собеседник News.ru, очень хорошо помогает в тех ситуациях, когда обедать некогда: его можно съесть или выпить за 2-3 минуты.

Также почувствовать прилив сил поможет молодой картофель.

Сейчас как раз пошёл период молодого картофеля. Жареный картофель, конечно, есть не надо. Лучше сделать пюре и съесть его с мясом. Можно также приготовить картофельный суп-пюре или же запечь картофель в духовке. Эти блюда дадут хороший прилив энергии. Но главное, чтобы картофель был молодым, потому что в картошке, которая продаётся зимой, по сути, ничего кроме крахмала нет. Анна Белоусова член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, терапевт

Предшественники сна

Если человек хочет чувствовать себя бодрым и энергичным, ему, скорее всего, следует отказаться от бананов. После употребления в пищу этого фрукта многих людей клонит в сон, пояснил диетолог. Это связано с тем, что этот продукт является источником триптофана — предшественника серотонина. Однако врач всё-таки рекомендует отслеживать его действие на организм в индивидуальном порядке. Если человек съел банан и его после этого не клонит в сон, то данный фрукт можно употреблять утром и днём. В противном случае их лучше есть вечером, чтобы хорошо выспаться.

Nick White/Global Look Press

Если банан смешать в блендере с сезонными ягодами, сонливого эффекта не будет. Потому что ягоды — хороший источник биофлавоноидов, которые вполне неплохо работают с серотонином в паре. Ягода будет нейтрализовать чувство сонливости. Стоит отметить, что мелкие бананы эффекта сонливости не дают, — заявила Анна Белоусова.

К сонному состоянию также могут привести виноград и сыр. Они также являются источниками предшественника серотонина.

После того как человек съедает такие продукты, он становится довольным, как удав, и ему хочется поспать, — пояснил диетолог.

В сон, помимо прочего, может клонить от большого количества съеденной сладкой пищи.

С одной стороны, углеводы нужны нам, чтобы завести мозги — батончик мюсли будет способствовать тому, чтобы человек проснулся. С другой стороны, источники углеводов должны быть натуральными, а не обработанными. Если человек съел кусок торта — ему можно отправляться спать, — пояснила Анна Белоусова.

Желание отдохнуть может также появиться после некрепкого чая с сахаром. Поэтому если человек хочет чувствовать себя бодрым, этот напиток следует делать средней крепости. Однако сильно заваривать чай не стоит — злоупотребление приводит к развитию гастрита. Вместо сахара в чай лучше добавлять мёд — четверть чайной ложки на стандартную кружку.

Натуральный зерновой кофе также приносит силы и энергию. При этом варить его желательно на плите, отмечает диетолог. Стоит ограничиться маленькой чашкой — до 100 мл. В кофе также можно добавить немного мёда — такое сочетание, по словам специалиста, даст человеку прилив сил.

В напиток также рекомендую добавить корицу, немного имбиря и цедру апельсина. Если кто-то любит свежевыжатый сок, который тоже, кстати, заряжает энергией, цедру не нужно выкидывать — её нужно высушить, перемолоть в блендере и добавлять в чай и кофе, — заявила Анна Белоусова.

Ранее врач рассказал News.ru, как взбодриться от кофе тем людям, которым этот напиток противопоказан, в частности, гипертоникам и тем, у кого есть проблемы с сердцем.