https://static.news.ru/photo/e78cf67c-aafa-11e9-b705-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Manuel Romano/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Приложение FaceApp, которое позволяет увидеть внешность человека в старости, может мотивировать людей вести здоровый образ жизни, считает врач-гериатр Ольга Ткачёва. По её словам, на процесс старения в основном влияют внешние факторы.

Эксперт пояснила, что старение определяется генетикой только на 20%. Именно поэтому приложения, показывающие фото в старости, не могут быть абсолютно достоверными, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что лидер сенатского меньшинства Чарльз Шумер попросил директора ФБР Кристофера Рэя и председателя Федеральной торговой комиссии Джозефа Саймонса проверить «состаривающее» мобильное приложение FaceApp. Политик хочет выяснить, нет ли опасности завладения конфиденциальной информацией американцев российским правительством или связанными с ним компаниями.