https://static.news.ru/photo/1096f6ea-925e-11e9-ade0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что растущая устойчивость микробов к антибиотикам может свести на нет прогресс в медицине.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал все страны найти баланс между доступностью антимикробных средств и замедлением роста резистентности микроорганизмов к ним. Некоторые из антибиотиков, считает врач, надо резервировать для наиболее трудных в лечении инфекций.

Организация запустила кампанию AWaRE (acess, watch, reserve / доступность, наблюдение, резервирование), задача которой — сделать применение препаратов безопаснее и действеннее, сообщает ТАСС .

Помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявила, что в мире уже наблюдаются признаки наступления «постантибиотиковой эры» и появляются суперинфекции — заболевания, не реагирующие ни на какие из известных препаратов.

Также ООН обратила внимание на проблему: в докладе организации говорится, что бездействие медицинского сообщества уже к 2050 году может привести к гибели от неподдающихся терапии инфекций 10 млн человек ежегодно.

Ранее News.ru писал, что Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора намерен выяснить причины диарейных заболеваний в Африке.