https://static.news.ru/photo/0eadf194-b388-11e9-a3b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Около 70% жителей России сталкивались с онкологическими заболеваниями — им или их знакомым медики ставили такой диагноз, говорится в докладе на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Чаще всего об этом говорили представители женской аудитории (76%), люди в возрасте от 35 до 44 лет (76%) и от 45 до 59 лет (76%). Ещё 4% опрошенных лично был поставлен диагноз «рак», — сообщает ВЦИОМ.

Около трети опрошенных никогда не сталкивались с онкологическими заболеваниями — преимущественно мужчины (35%) и молодые люди в возрасте 18-24 лет (49%).

По данным исследователей, рак лёгкого входит в тройку самых распространённых заболеваний, наряду с раком молочной железы и раком желудка.

Россияне считают, что к развитию онкологии чаще всего приводят плохая экология, курение, нездоровое питание, употребление алкоголя, а также наследственность.

Опрос был проведён 20-21 июля 2019 года, в нём приняли участие 3,2 тысячи человек в возрасте от 18 лет.

Ранее News.ru писал, что группа учёных Университета Отаго в Новой Зеландии доказала, что употребление алкоголя может вызвать семь видов рака. Руководитель научной группы Дженни Коннор отметила, что в основу исследований легли биологические механизмы, с помощью которых учёным удалось доказать увеличение частоты каждого отдельного типа рака при употреблении алкогольных напитков.

Как утверждают специалисты, частое употребления алкоголя может вызвать раковые опухоли в ротовой полости, гортани, пищеводе, печени и толстой кишке.