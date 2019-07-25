https://static.news.ru/photo/4694a110-af65-11e9-8426-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Минздрав России поддержал идею включения в национальный календарь прививок вакцину от вируса папилломы человека (ВПЧ). Об этом следует из письма ведомства в ответ на запрос депутата Госдумы Бориса Менделевича.

Полагаем, что вакцинация против ВПЧ, как и вакцинопрофилактика других инфекций, должна являться планомерной работой и наиболее эффективно и рационально её проведение в рамках мероприятий по совершенствованию национального календаря, — приводит текст письма РИА Новости .

Сообщается, что ранее парламентарий направил запрос с вопросом о включении прививки от ВПЧ в нацкалендарь.

В письме Минздрава поясняется, что в настоящее время нацкалендарь включает в себя профилактические прививки, проводимые против 12 инфекций. В ближайшее время в него включат вакцинации от ветряной оспы, ротавирусной инфекции и гемофильной инфекции.

По статистике, в мире на 100 тысяч населения заражено от 15 до 50 человек. До 90% женщин были когда-либо заражены ВПЧ — недуг чаще поражает слабый пол, писал News.ru.