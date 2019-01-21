Новая вакцина от гриппа сэкономит миллиарды рублей

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Прививка сократит число больных россиян

Российские учёные разработали две четырёхвалентные вакцины против гриппа. Их создали независимые друг от друга две группы исследователей. Первая вакцина уже зарегистрирована на территории РФ, другая пройдёт эту процедуру летом 2019 года.

Обе прививки уже в следующий эпидемиологический период появятся на рынке. Вакцины содержат в себе компоненты, направленные против четырех возбудителей. Два борются с гриппом типа «B», ещё два — с гриппом типа «А» или свиным.

«Использование этих вакцин может привести к снижению заболеваемости ещё 265 тысяч случаев гриппа и экономии 2.5 млрд рублей во время эпидемии», — сообщил ведущий научный сотрудник НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского министерства здравоохранения РФ Николай Малышев.

Он отметил, что лечение респираторных заболеваний и гриппа оказывает наиболее значимую нагрузку на государственный бюджет — примерно 70-90% от общих затрат на все инфекционные заболевания.

Обе прививки — это полностью российская разработка. Вакцины начали создавать в еще 2015 году, а завершили в 2018 году.

«Сейчас есть решение, что к 2022 году мы полностью перейдём на четырёхвалентные вакцины. Переход будет осуществляться в 2019 году. Поскольку это будет уже государственная программа, для контингента особого риска она будет бесплатна», — рассказал Николай Малышев.

Он напомнил, что четырехвалентная вакцина появилась в 2012 году. Сейчас она успешно применяется в 9-ти странах западной Европы. Вакцины этого типа рекомендует к использованию Всемирная организация здравоохранения. Андрей Никеричев/АГН «Москва»

В этом году практически половина населения России было привита от гриппа, это больше 70 млн человек, из них 18 миллионов детей. При вакцинации количество заболевших уменьшается на 70-80%. У людей, получивших прививку, болезнь протекает легко, а летальных исходов почти не бывает.

Николай Малышев призывает пользоваться отечественными вакцинами. Он утверждает: они не хуже западных. Врач отметил, что сам использует только отечественные разработки.