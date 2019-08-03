https://static.news.ru/photo/7dcca158-b5e8-11e9-817a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hao Qunying/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Количество пациентов с впервые установленным диагнозом ВИЧ-инфекции в России за 10 лет увеличилось почти в 1,5 раза.

В 2018 году диагноз был поставлен 85 995 россиянам, при этом десятью годами ранее эта цифра была почти в 1,5 раза ниже — 58 591, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минздрава страны.

Наибольшее число пациентов с ВИЧ на 100 тысяч населения зафиксировано в Иркутской (200,6), Кемеровской (165) областях и Пермском крае (152,1). Наименьшее число новых заболевших — в республиках Дагестан (8,1), Ингушетия (8,2) и Калмыкия (8,4).

Уровень детской заболеваемости ВИЧ, напротив, демонстрирует позитивную динамику: если в 2018 году диагноз был впервые поставлен 977 детям и подросткам в возрасте до 17 лет, то в 2008 году — 1249.

Ранее News.ru писал, что в России в прошлом году от заболеваний, вызванных ВИЧ-инфекцией, умерли 20,5 тысячи человек, 76% из них были в возрасте от 25 до 44 лет. Таким образом, вирус иммунодефицита стал одной из основных причин смертности молодых трудоспособных граждан.