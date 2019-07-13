https://static.news.ru/photo/b28609b4-a631-11e9-bcf4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН "Москва"

Руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский заявил, что рост заражённых вирусом в Башкирии связан с расширением круга обследованных, а не с новыми случаями инфицирования.

Здесь правильнее говорить не о заболеваемости, а о выявляемости, потому что если мы поставили диагноз человеку, то это неизвестно, когда он заразился. Поэтому когда выявляют больше людей, это может быть связано с тем, что обследовали какие-то группы, которые раньше не обследовали, — сообщил Покровский.

Он напомнил, что ВИЧ человек заражается на всю жизнь, а значит, процент инфицированных неминуемо будет расти. Академик также поделился статистикой, согласно которой сейчас в России заражён 1% взрослого населения, сообщает РИА Новости .

В конце представитель ведомства сказал, что из-за улучшения качества обследования и лечения показатель смертности в стране должен снизиться.

Ранее News.ru писал, что учёные Университета Небраски и Медицинской школы имени Льюиса Каца Университета Темпла впервые удалили ВИЧ из организма. От вируса избавились подопытные мыши и крысы.