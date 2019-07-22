https://static.news.ru/photo/bd4b6b82-ac6c-11e9-94de-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Диетологи рассказали о летней диете «Светофор», которая за неделю поможет избавиться от шести килограммов лишнего веса. Недостатком диеты является отсутствие белка, поэтому злоупотреблять ею не стоит, кроме того, во время разгрузочных дней нужно включить в распорядок дня физические нагрузки и пить побольше воды.

Врачи рекомендуют соблюдать диету три дня в неделю, чередуя употребление овощей и фруктов, цвет которых совпадает с цветами светофора, сообщает «Политэксперт». То есть, в первый день нужно питаться только красными овощами, фруктами и ягодами: яблоками, помидорами, малиной, перцами. Во второй день — жёлтыми: бананами, кукурузой, абрикосами, лимонами. В третий день — зелёными: яблоками, горошком, фасолью, шпинатом, виноградом, киви.

Как писал News.ru, современные детокс-диеты могут оказаться вредными для организма. Несмотря на кажущуюся полезность такой схемы питания, она несёт в себе определённые риски. Отсутствие углеводов в таких диетах влечёт за собой упадок сил и резкий сброс веса, который может обернуться для человека новыми проблемами. По мнению диетологов, детокс-диеты направлены только на опустошение кошелька. Для того, чтобы быть здоровым, не нужно пить смузи. Важно включить в свой рацион овощи и фрукты. Согласно рекомендациям ВОЗ, их норма в день должна доходить до 400 грамм.