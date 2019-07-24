https://static.news.ru/photo/ed89b4aa-adb8-11e9-b919-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jury Kevin/Global Look Press

Морепродукты помогают снизить вес и похудеть. Об этом рассказала диетолог Московского центра косметологии и красоты Елена Соломатина.

По словам специалиста, морские гребешки богаты тиаминами, ускоряющими обмен веществ. В морских улитках содержится магний, помогающий бороться со стрессовыми ситуациями.

Соломатина рассказала, что правильно приготовленные осьминоги пополнят организм микроэлементами, йодом, минеральными солями и витаминами группы В. По её словам, включение в рацион ламинарии поможет восстановить обмен веществ, а также снижает уровень холестерина в крови, пишет портал « Медикфорум ».

Диетолог рекомендовала худеющим употреблять в пищу раков. Их мясо практически не содержит жира и является богатейшим источником белка. Врач отметила, что этот продукт является эталонным образцом диетических продуктов.

Как ранее писал News.ru, для эффективной потери лишнего веса без ущерба для здоровья необходимо укреплять мышцы туловища. Учёные установили, что именно их состояние влияет на снижение жировой массы.